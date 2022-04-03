Городские головы Сновска и Берислава освобождены из плена россиян 3 апреля, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Городские головы Сновска и Берислава освобождены из плена российских оккупантов (Фото:Виталий Кличко / Facebook)

Из плена российских оккупантов освобождены мэры городов Сновск на Черниговщине и Берислав на Херсонщине.

Об этом сообщил глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.



«Друзья, сразу две хорошие новости — городские головы Сновска и Берислава освобождены из плена», — написал он в Facebook.

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Александр Шаповалов, мэр Берислава, был взят в плен российскими оккупационными войсками 19 марта. Его захватили, когда он вместе с волонтерами доставлял гуманитарную помощь в Новую Каховку.

Александр Медведев, мэр Сновска, провел в плену оккупантов неделю. Его захватили 25 марта вместе с семью другими жителями общины. 28 марта четырех мирных жителей освободили, но судьба мэра оставалась неизвестной.

«Оба мэра были захвачены орками из-за принципиальной позиции и отказа идти на сотрудничество с российскими оккупантами», — подчеркнул Кличко.

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