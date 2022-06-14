Мэру Святогорска Банудре объявили о подозрении в госизмене
Владимир Бандура (Фото:Володимир Бандура / Facebook)
Мэру Святогорска Владимиру Бандуре объявили о подозрении в госизмене.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В ведомстве напомнили, что Бандура перешел на сторону врага, а также в соцсетях распространял идею «русского мира».
«Городской голова, перейдя на сторону врага, распространил через средства массовой информации обращение, в котором пропагандировал идеи «русского мира», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что мужчина согласился на предложение представителя оккупационной администрации РФ — «председателя ДНР» занять должность так называемого председателя временно оккупированного Святогорска.
Бандуре грозит лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.
7 июня Минобороны РФ выложило видео с Бандурой. На нем мэр обвиняет украинских военных в поджоге скита Святогорской Лавры, который сгорел в результате обстрелов армии РФ 4 июня.
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