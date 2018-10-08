Мэру Черкасс сообщили о новом подозрении

Мэру Черкасс Анатолию Бондаренко сообщено о новом подозрении - в злоупотреблении властью.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет о ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Чиновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.

По данным правоохранителей, Черкасский горсовет хотел в суде взыскать задолженность с частного застройщика, который не выполнил условия аренды, но в июле 2017 года Бондаренко отозвал апелляционную жалобу против фирмы. Из-за этого, отметили в прокуратуре, было недополучено более 447 тыс. грн доходов.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 4 октября Бондаренко сообщили о подозрении в создании искусственных препятствий в работе депутатов Черкасского горсовета. Речь идет о переносе сессии горсовета в Канев без уведомления СМИ и депутатов.