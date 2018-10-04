04 октября 2018, четверг

Мэру Черкасс объявили подозрение из-за "тайной" сессии горсовета в Каневе

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Прокуратура вручила подозрение мэру Черкасс Анатолию Бондаренко
Фото: ВИККА

Прокуратура вручила подозрение мэру Черкасс Анатолию Бондаренко

В четверг, 4 октября, мэру Черкасс сообщили о подозрении в создании искусственных препятствий в работе депутатов Черкасского городского совета.

Как сообщили в прокуратуре Черкасской области, действия городского главы Анатолия Бондаренко квалифицированы по ч. 1 ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 170 до 1700 грн, арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Следствие установило, что Бондаренко провел 22 августа "тайную" сессию городского совета с участием части депутатов в помещении музея имени Тараса Шевченко на "Чернечей горе" в Каневе. При этом оппозиционные депутаты, общественность и журналисты узнали о проведении заседания уже постфактум. Информация о проведении заседания появилась на сайте мэрии в 15:54, тогда же как сессия должна была начаться в 15:00.

"Мэр провел внеочередную сессию городского совета, которая длилась около 30 минут, тем самым создал искусственные препятствия в работе значительного количества депутатов, не обеспечив их присутствие", - отметили в прокуратуре.

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