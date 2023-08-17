В Николаевской области ВСУ уничтожили два разведывательных дрона Мерлин-ВР

17 августа, 21:26
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Российский БПЛА Мерлин-ВР (архивное фото) (Фото:Defense Express)

Российский БПЛА Мерлин-ВР (архивное фото) (Фото:Defense Express)

В четверг, 17 августа, украинские силы в Николаевской области уничтожили два разведывательных беспилотника Мерлин-ВР.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«17 августа 2023 года в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожены 2 разведывательные БпЛА Мерлин-ВР», — говорится в сообщении.

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Мерлин-ВР — это российский экспериментальный беспилотник, который предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

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Всего, по данным Генштаба, украинские силы ликвидировали 4272 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также ранее в этот день ВСУ уничтожили два вражеских ударных вертолета Ка-52.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотники Николаевская область Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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