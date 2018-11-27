Меркель и Путин обсудили ситуацию в Азовском море

Пресс-служба Кремля сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ситуацию в Керченском проливе.

Сообщается, что инициатором разговора выступила Ангела Меркель.

Администрация президента РФ отмечает, что Путин выразил "серьезную озабоченность в связи с решениями о приведении своих вооружённых сил в полную боеготовность и объявлении военного положения".

Ситуацию в Керченском проливе Путин также связал с "проведением в марте 2019 года выборов президента в Украине".

Ранее Госдеп США призвал Путина и Порошенко к прямым переговорам.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения: полный текст

Военное положение в Украине: все, что нужно знать