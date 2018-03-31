Мэрия Киева предупредила о сильных порывах ветра 1 апреля

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Ветер
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Ветер

В воскресенье, 1 апреля, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба Киевской горадминистрации со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Киевское управление по чрезвычайным ситуациям дает рекомендации в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть на улицу;

- если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании;

- по возможности не находиться рядом с большими деревьями, особенно тополями, а также не парковать рядом с ними автомобили.

При падении деревьев или веток и травмировании людей просят звонить в экстренные службы по телефонам 101 или 103.

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