Мэрия Киева предупредила о сильных порывах ветра 1 апреля

В воскресенье, 1 апреля, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба Киевской горадминистрации со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Киевское управление по чрезвычайным ситуациям дает рекомендации в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть на улицу;
- если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании;
- по возможности не находиться рядом с большими деревьями, особенно тополями, а также не парковать рядом с ними автомобили.
При падении деревьев или веток и травмировании людей просят звонить в экстренные службы по телефонам 101 или 103.
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