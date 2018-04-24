Мэрия Харькова просит суд закрыть пять городских ТРЦ

В Харькове по результатам проверки власти готовят иски в суд для закрытия пяти торгово-развлекательных центров.

Об этом сообщает мэрия города.

Руководителям этих объектов уже вручили акты и предписания на устранение нарушений, а 73 руководителей привлечены к административной ответственности.

На данный момент в городе уже проверили 88 объектов:

23 - торговых и культурно-зрелищных учреждений (выявлено 425 нарушений);

четыре медицинских учреждения (37 нарушений);

61 учебное заведение (811 нарушений).

Всего в Харькове местами массового пребывания людей определено 672 учреждения, из них - 221 ТРЦ и развлекательные заведения.

Среди нарушителей, которые власти намерены закрыть, - ТРЦ Дафи.

Руководство еще одного ТРЦ вообще отказались допускать к проверке пожарных инспекторов. В частности, речь идет о ТЦ Протон на пл. Защитников Украины, 7/8. Соответствующий акт был направлен в полицию, а заведение попытаются проинспектировать повторно.

"Есть информация, что там серьезные нарушения", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 29 марта в Харькове из-за пожара в одном из торговых центров спасатели эвакуировали 31 человека.

С 30 марта Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила 1319 торгово-развлекательных центров, больниц и школ и обнаружила более 15 тысяч нарушений.

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