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Мэра Василькова отстранили от должности

27 июня, 11:25
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Владимир Сабадаш

Печерский районный суд Киева постановил отстранить мэра Василькова Владимира Сабадаша от занимаемой должности из-за подозрения в подкупе избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В частности, в апреле правоохранители начали уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты Украины.

По данным полиции, подкуп осуществлялся под видом городской бюджетной программы «Забота», в рамках которой людям раздавали по тысяче гривен.

«Печерский районный суд города Киева принял решение об отстранении мэра Василькова Владимира Сабадаша от занимаемой должности. Надеемся, это станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других лиц на этих выборах», — сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства — Сабадаш не должен покидать пределы города. Кроме того, он должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Напомним, мэру Василькова объявили о подозрении по ч. 3 ст. 27 (организация или управление преступлением) ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом) УК Украины.

Теги:   Подкуп избирателей Васильков

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