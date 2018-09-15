Мера необходимая, но губительная для власти. Известные украинцы – о том, нужны ли Украине деньги МФВ

Журнал Новое Время спросил известных соотечественников о том, может ли, по их мнению, украинская экономика обойтись без внешнего финансирования.

Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента:

В принципе, можно, но сейчас - вряд ли. На самом деле большинство стран с более здоровой экономикой и с меньшими финансовыми проблемами обходятся без кредитов МВФ. И мы должны к этому стремиться. Нам нужно избавляться от наркотической зависимости от внешних заимствований.

Допустим, кредит может быть оправдан, когда в стране сложная военно-политическая ситуация, а вот в более спокойные времена, считаю, можно и без этого обходиться. Надо жить экономно, по средствам, исходя из возможностей экономики. Жить в долг всегда опасно. Есть пример Греции, Аргентины. И нам лучше этого не повторять.

Более того, считаю, что со стороны МВФ жесткое настаивание на обязательном и достаточно высоком повышении цены на газ - огромная ошибка. Ведь настаивая на таком очевидно непопулярном решении накануне президентских и парламентских выборов, они тем самым подыгрывают популистским силам.

Владимир Федорин, сооснователь аналитического центра Bendukidze Free Market Center:

Обойтись нельзя. И будет так, пока Украиной руководят пузатые клептократы с патриотической грустью в глазах.

Андрей Худо, глава набсовета Холдинга эмоций !FEST (креативные проекты и рестораны, в том числе львовская Криївка):

Для менеджмента страны все просто: можете обойтись без кредита МВФ - не берите. Но я же понимаю, что не могут, поэтому будут брать.

Для менеджмента страны все просто: можете обойтись без кредита МВФ - не берите. Но я же понимаю, что не могут, поэтому будут брать

МВФ же дает определенные алгоритмы для реформ в стране, после успешного проведения которых государство должно становиться экономически сильнее, а люди - богаче. Но не у всех стран есть сила воли провести реформы. Вот и в Украине какие-то реформы провели, какие-то - нет. Результат соответствующий - экономика растет на 2–3 % в год.

А что касается [повышения] цены на газ, то тут работают законы экономики: чтобы не росла цена, нужно иметь больше предложений газа по дешевой цене. Если есть возможность добывать украинский газ дешевле, то нужно инвестировать в его добычу или переходить на альтернативные источники энергии.

Я в свой частный дом принципиально газ не проводил, а инвестировал в тепловые насосы, солнечные коллекторы, твердотопливный котел и электрические котлы для резервного вида энергии.

Александр Данилюк, экс-министр финансов Украины:

На этом этапе без получения транша МВФ финансовую стабильность мы однозначно не удержим. Фактически это будет означать, что мы вынуждены сократить расходы бюджета минимум на $ 4 млрд. А без транша МВФ не сможем получить макрофинансовую помощь, не сможем выйти на рынки и привлечь почти $ 800 млн. Это проблемы нынешнего года со всеми социальными последствиями. Ведь бюджет-2018 планировался исходя из самого главного предположения - что мы получим деньги МВФ. А если этого не происходит, возникают последствия, включая резкий скачок курса доллара.

Шоковые меры будут восприниматься населением как навязанные. Со всеми имиджевыми последствиями для тех, кто это решение принимает

В то же время решение по повышению цен на газ нужно было принять еще в мае, тогда рост составил бы не более 15 %. На тот момент мы могли бы найти компенсатора по субсидии, подготовить людей, была бы меньшая финансовая нагрузка на бюджет. Но тогда этого не сделали, и сейчас это вдвойне больно и тяжело - как для правительств и премьера, так и для системы субсидий и людей. Такие шоковые меры будут восприниматься населением как навязанные. Со всеми имиджевыми последствиями для тех, кто это решение принимает.

За 26 лет у нас было несколько программ МВФ, по которым мы получали кредит только по первому траншу. Фактически это означает, что условия не выполняются. По нынешней же программе из $ 17,5 млрд мы получили половину - $ 8,5 млрд. Должен быть пятый транш. Так что нынешнюю программу МВФ с точки зрения выполнения можно считать рекордной.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии:

Без положительного решения МВФ дефолт Украины по внешнему долгу практически неизбежен. Украинцам это принесет очередной виток финансовой нестабильности и девальвации гривни. По нашим расчетам, обесценивание гривни до 35 грн за 1$ увеличит расходы средней киевской семьи втрое больше, чем повышение цены газа на нужные 45 %.

Это только прямые потери, а ведь дефолт будет означать еще и потерю столь нужного Украине доверия инвесторов. Без него не стоит ожидать заметного роста экономики и благосостояния граждан.

Александр Сугоняко, экс-президент Ассоциации украинских банков:

Если и дальше оставлять бездарей во власти и продолжать политику [влезания в долги], то однажды это закончится тем, что премьер-министр заявит: перед кредиторами рассчитываться нечем. А поэтому мы должны рассчитываться нашей территорией. Ну, или посмотрите на ситуацию в Аргентине и других странах.

Украинцы зарабатывают в чужих странах средства, которые в десятки раз превышают эти несчастные кредиты

В нашем случае речь идет о миллиардном кредите от МВФ. Но вспомните: в прошлом году работающие за рубежом украинцы перечислили в Украину почти $ 10 млрд. Это говорит лишь о том, что власть неспособна организовать рабочие места в стране. Вот и получается, что соотечественники зарабатывают в чужих странах средства, которые в десятки раз превышают эти несчастные кредиты, за которые мы потом будем рассчитываться.

А повышение цен на газ, воду и продукты питания создадут условия, при которых люди вообще будут неспособны платить.

Иван Компан, директор Академии Deloitte:

Боюсь, что в нынешней ситуации обойтись без кредита мы можем только ценой финансовой разрухи. Стране необходимо отдавать долги. В долларах. А отдавать их нечем. Единственным институтом, который даст нам взаймы, остается МВФ.

Но за дешевые деньги фонда придется заплатить повышением цен на газ. Мера, необходимая с точки зрения реформирования страны, но губительная для предвыборной репутации власти. Вот правительство и мучается, тянет время, выбирая из двух зол меньшее.

Для страны же в сложившейся ситуации кредит МВФ - несомненно, наилучший вариант. Относительно цен на газ, то платить больше, конечно же, никому не хочется. Но лучше высокие тарифы, чем иллюзия дешевизны. Ведь коррупция, связанная с заниженными ценами, страшнее самих цен. Именно она, а не рыночные тарифы на газ, делает нашу страну нищей.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital:

Требования МВФ - это как требования здравого смысла. Без него всегда можно обойтись, но эффективнее всегда с ним.

Сейчас МВФ - как маркер адекватности страны. Если мы не получаем транш, то не сможем рефинансировать долларовые долги. В итоге придется искать доллары внутри страны. Можно не называть это дефолтом, но результат - девальвация, а потом инфляция и падение экономики, рост безработицы налицо.

Требования МВФ нужно не МВФ, это нужно Украине. Это то, что мы должны были сделать 20 лет назад, но все еще сопротивляемся.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №33 от 13 сентября 2018 года