Зеленский о похищении мэра Мелитополя: Действия российских оккупантов приравняют к действиям террористов ИГ 12 марта, 01:09 Цей матеріал також доступний українською Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov / Facebook)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Во время обращения глава государства заявил, что такие действия россиян — это признак их слабости. По мнению Зеленского, так как оккупанты не встретили никакой поддержки на территории Украины и не нашли коллаборантов, которые сдали бы им города, они «перешли к новой стадии террора и пытаются физически ликвидировать представителей законной местной власти».



«Захват мэра Мелитополя… это преступление против демократии как таковой. Я уверяю, об этом узнают 100% людей во всех демократических странах. Действия российских оккупантов будут приравнены к действиям террористов ИГ», — пообещал президент и потребовал освободить Федорова.

Зеленский добавил, что Мелитополь, как и Херсон, Бердянск и другие города, куда российским войскам удалось временно зайти, не склонились перед оккупантами, и похищение мэров не изменит ситуацию, а только ухудшит ее для россиян.

11 марта советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что группа оккупантов похитила мэра Мелитополя, который отказался сотрудничать с врагом. В его кабинете стоял украинский флаг.

Местные издания сообщают, что 12 марта жители Мелитополя собираются выйти на митинг в защиту Федорова возле райгосадминистрации.



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