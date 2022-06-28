Российские оккупанты похитили мэра Херсона — советница 28 июня, 12:14 Игорь Колыхаев (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Во вторник, 28 июня, российские оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева, сообщила его советница Галина Ляшевская.

«Они забрали Колыхаева Игоря», — написала она в Facebook.

Фото: www.facebook.com/liashevska.galina

На странице Херсонского горсовета в Facebook сообщается, что сегодня российские оккупанты похитили Херсонского городского голову Игоря Колыхаева.

Видео дня

«Пока о его местонахождении ничего неизвестно», — говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.