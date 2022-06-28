Российские оккупанты похитили мэра Херсона — советница
Игорь Колыхаев (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)
Во вторник, 28 июня, российские оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева, сообщила его советница Галина Ляшевская.
«Они забрали Колыхаева Игоря», — написала она в Facebook.
На странице Херсонского горсовета в Facebook сообщается, что сегодня российские оккупанты похитили Херсонского городского голову Игоря Колыхаева.
«Пока о его местонахождении ничего неизвестно», — говорится в сообщении.
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