Российские оккупанты похитили мэра Херсона — советница

28 июня, 12:14
Игорь Колыхаев (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Игорь Колыхаев (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Во вторник, 28 июня, российские оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева, сообщила его советница Галина Ляшевская.

«Они забрали Колыхаева Игоря», — написала она в Facebook.

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www.facebook.com/liashevska.galina
Фото: www.facebook.com/liashevska.galina

На странице Херсонского горсовета в Facebook сообщается, что сегодня российские оккупанты похитили Херсонского городского голову Игоря Колыхаева.

Видео дня

«Пока о его местонахождении ничего неизвестно», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/PjH8vHbid1Q
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсон Похищение Война России против Украины

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