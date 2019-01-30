Мэра Доброполья отправили под ночной домашний арест, в зале суда распылили газ Сегодня, 11:43 406 Цей матеріал також доступний українською vlada.io Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры по делу Аксенова vlada.io

Суд Краматорска избрал меру пресечения мэру Доброполья Андрею Аксенову в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщают местные СМИ, городской голова Доброполья появился в зале суда впервые. До этого он находился на лечении в Германии.

Сторона обвинения просила суд назначить ему круглосуточный домашний арест, однако его отправили под домашний арест с 22:00 до 5:00 утра на два месяца.

Отмечается, что заседание суда по делу Аксенова началось с драки. В помещении также распылили слезоточивый газ.

Напомним, Аксенова подозревают в подделке официальных документов с целью незаконного посещения оккупированного Крыма, а также в растрате государственного имущества.

15 мая 2018 года ему сообщили о подозрении в подделке документов. После этого он проигнорировал заседание Краматорского городского суда об избрании ему меры пресечения и исчез из страны.

МВД объявило в розыск мэра Доброполья 16 июня 2018 года.

Позже выяснилось, что Аксенов проходит лечение в одной из клиник Германии из-за онкозаболевания.