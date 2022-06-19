«Политические игрища должностных лиц». Мэр Чернигова заявил, что его не выпустили в Польшу 19 июня, 15:53 Цей матеріал також доступний українською Владислав Атрошенко (Фото:Владислав Атрошенко/Facebook)

Мэру Чернигова Владиславу Атрошенко не разрешили пересечь границу с Польшей.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Только что на границе меня не пустили в Польшу, куда я направлялся на подписание соглашения о партнерстве и помощи Чернигову. Четко связываю такие действия с политическими игрищами должностных лиц, которые вредят Чернигову и дискредитируют президента», — написал глава города.

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По словам Атрошенко, он направлялся в город Жешув в составе делегации из четырех человек. На таможенном пропускном пункте Краковец мэру отказали в пересечении границы из-за того, что он «не предоставил соответствующие документы, подтверждающие основание для выезда за границу».

«Вопрос по документам возник только относительно меня, хотя на руках у меня был полный пакет документов, позволяющих пересекать границу в служебных целях», — добавляет Атрошенко.

Произошедшее Атрошенко назвал «политической атакой со стороны одного из сотрудников Офиса президента». Мэр пишет, что по этой же причине ему уже пытались запретить командировку в Давос.

Глава Чернигова намерен обжаловать это решение в суде.

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