Мэра Броваров уличили в выписывании себе премий, в суд направили 14 админпротоколов

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Сапожко может грозить штраф
Фото: Wikimedia.org

Сапожко может грозить штраф

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд 14 протоколов об административных правонарушениях в отношении мэра Броваров Игоря Сапожко.

В пресс-службе пояснили, что Сапожко не сообщил агентству о конфликте интересов и самостоятельно подписывал распоряжение о выделении себе премий.

За несообщение о наличии у Сапожко конфликта интересов чиновнику грозит штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. За совершение действий или принятие решений в условиях конфликта интересов накладывается штраф от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В НАПК уточнили, что составление протокола и направление его в суд не является доказательством совершения административного правонарушения, но является основанием для открытия производства по делу.

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