Мэру Вышгорода Киевской области Алексею Момоту и директору подрядной организации сообщили о подозрении за растрату из бюджета более 6,6 млн грн.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в среду, 8 октября.

Нацполиция не называет имя подозреваемых, но мэром города Вышгород с 2015 года является именно Алексей Момот.

По данным следствия, подозреваемых разоблачили на завладении бюджетными средствами при закупке двух экскаваторов и выполнении работ по текущему ремонту отстойника дождевой канализации на одной из улиц Вышгорода.

Правоохранители установили, что Момот заключил и подписал договор на приобретение для нужд горсовета двух экскаваторов стоимостью 7,8 млн грн. Стоимость каждой единицы техники искусственно была завышена более чем на 800 тыс. грн. Таким образом, сумма нанесенного ущерба достигла 1,6 млн грн.

Как отметили в полиции, в другом случае подрядчик завышал объемы работ при ремонте отстойника дождевой канализации, что привело к 5 млн грн убытков.

Мэра Вышгорода подозревают в присвоении и растрате имущества (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УКУ), а директора общества в служебном подлоге (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УКУ).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.