Мэр Славянска заговорил об эвакуации города в случае приближения фронта 4 февраля, 01:03 Вадим Лях напомнил, что Славянск регулярно обстреливают (Фото:Павел Кириленко/Twitter)

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях заявил, что в случае приближения фронта может быть принято решение об эвакуации города.



Мэр города сообщил, что в настоящее время российские оккупационные войска ведут обстрелы Славянска, Краматорска, Дружковки с небольшого расстояния. В то же время ситуация стабильная. В городе есть свет, газ и вода.

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"Однако сегодня мы видим, что линия фронта медленно, но приближается. Это несет опасность для всех находящихся рядом городов. Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов", - заявил Лях.

