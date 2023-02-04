Мэр Славянска заговорил об эвакуации города в случае приближения фронта

4 февраля, 01:03
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Вадим Лях напомнил, что Славянск регулярно обстреливают (Фото:Павел Кириленко/Twitter)

Вадим Лях напомнил, что Славянск регулярно обстреливают (Фото:Павел Кириленко/Twitter)

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях заявил, что в случае приближения фронта может быть принято решение об эвакуации города.

Мэр города сообщил, что в настоящее время российские оккупационные войска ведут обстрелы Славянска, Краматорска, Дружковки с небольшого расстояния. В то же время ситуация стабильная. В городе есть свет, газ и вода.

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"Однако сегодня мы видим, что линия фронта медленно, но приближается. Это несет опасность для всех находящихся рядом городов. Чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов", - заявил Лях.

https://www.youtube.com/watch?v=w1npfpy88dc
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Славянск Донецкая область Война в Украине Война России против Украины

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