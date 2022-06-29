«Уже привыкли к канонаде». Мэр Славянска рассказал о людях, которые отказываются эвакуироваться из города 29 июня, 16:15 Поврежденный обстрелом дом в Славянске (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр стратегически важного для Донбасса Славянска Вадим Лях, ранее бывший депутатом от Партии регионов, а в 2020 году был избран мэром от Оппозиционного блока, в интервью НВ рассказал о жителях города, которые отказываются эвакуироваться.

По его словам, в городе все еще остается около 23 тысяч человек, в том числе около четырех тысяч детей, хотя он старается убедить местных жителей эвакуироваться

«Люди жалуются на канонаду. Говорю: „Уезжайте“. Отвечают: „Нам некуда и не на что“. Объясняю, что вас вывезут бесплатно, расселят и будут кормить. Но это не довод для них. Вижу, что люди уже привыкли к канонаде, привыкли к тому, что нет воды. Многие живут в частном секторе, где есть скважины, плюс мы развозим людям воду. Есть также гуманитарная помощь, социальные выплаты все выплачиваются. Наверное, страх оказаться подальше от собственного дома их больше пугает, чем то, что может начаться действительно сложная ситуация», — рассказал он.

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Лях отметил, что он наблюдал за эвакуацией из Северодонецка, Лисичанска, Изюма, Лимана, которая шла через Славянск, и понимает, что «те люди, которые сегодня отказываются уезжать, завтра в одном халате и в одном тапке будут убегать и умолять их срочно вывезти из-за плотных обстрелов».

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты готовят наступление на Барвенково и Славянск.

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