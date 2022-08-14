«Школа в этом учебном году будет». В захваченном Скадовске обучение будет проходить дистанционно и в индивидуальной форме — мэр 14 августа, 11:17 В Скадовске планируют начать новый учебный 2022−2023 год 1 сентября (Фото:Inactive account — ID 12019/pixabay.com)

В захваченном Скадовске обучение будет проходить дистанционно и в индивидуальной форме, заявил мэр города Александр Яковлев.

«Обычно август – время подготовки к школе. Сразу скажу – школа в этом учебном году будет», – написал он в Facebook.

По его словам, Скадовский городской совет планирует начать новый учебный 2022-2023 год 1 сентября 2022 года.

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Яковлев заявил, что образовательный процесс будет проходить в дистанционной и индивидуальной форме (экстернатная, семейная (домашняя).

Фото: Oleksandr Яковлиев/Facebook

"Все наши соискатели среднего образования автоматически переведены в следующий класс обучения и получат возможность учиться независимо от места своего пребывания", - написал он.

По словам мэра, также есть возможность зачисления учащихся из учебных заведений других общин, по заявлению родителей в учебные заведения города.

Яковлев заявил, что перечень заведений, которые начнут свою работу 1 сентября, будет обнародован до 18 августа.

Кабинет Министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

Министр образования Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.

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