Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву: разрушены гражданские объекты

14 июля, 06:17
Последствия обстрелов Николаева 12 июля (Фото:ГСЧС)

Последствия обстрелов Николаева 12 июля (Фото:ГСЧС)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что утром 14 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу.

«Рашисты снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады», — сообщил Сенкевич.

Мэр призвал жителей города не публиковать фотографии и видео последствий обстрела. Подробности Сенкевич обещает сообщить позже.

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Утром во вторник, 12 июля, войска РФ обстреляли Николаев из РСЗО Торнадо-С, применялись также кассетные боеприпасы.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Николаев Война в Украине Александр Сенкевич Война России против Украины

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