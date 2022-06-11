Мэр о ситуации в Херсоне: нет украинского интернета, люди теряют работу 11 июня, 05:07 Цей матеріал також доступний українською Мэр Херсона Игорь Колыхаев (Фото:facebook.com/kolykhaev)

Оккупанты отключили в Херсоне украинскую мобильную связь и интернет. Местные жители массово теряют работу.

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев.



«В Херсоне уже больше недели нет ни одной украинской мобильной связи. Нет интернета от украинских провайдеров. Фирмы, которым удалось остаться на плаву, уже подключены к крымскому интернету, а он блокирует украинские сайты, фейсбук, социальные сети. Если мы раньше украинские новости смотрели в интернете, то сегодня эта возможность исчезла для массового зрителя. Небольшой процент пользователей заходит на украинские сайты через VPN, но основная масса жителей Херсона остается без связи. Закрыты кафе и летние площадки, которых всегда было очень много в нашем городе. Тысячи людей потеряли работу и источник дохода», – рассказал мэр.

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Он добавил, что на улицах много российской военной техники и машин с маркировкой Z, поэтому нельзя сказать, что херсонцы чувствуют себя безопасно.

По словам мэра, в городе очень много продукции российского производства, но люди жалуются на ее низкое качество. Многие вынуждены стоять в очередях на получение российской гуманитарки и социальной помощи, потому что украинская поддержка пока недоступна.

Содержание телефонов херсонцам постоянно нужно контролировать, если на блокпостах обнаружат «неугодный» украинский контент, будет много вопросов и неприятностей. Безопасных "зеленых" коридоров на въезд и выезд нет с первого дня войны.

Колыхаев отметил, что в так называемом «тихом Херсоне» ежедневно слышны взрывы. Иногда в домах, расположенных в черте города, дрожат окна и двери, а в пригородах взрывной волной выносит стекла. Несмотря на это, у херсонцев хватает веры, что все вернется на место, и они вернут свой город к нормальной жизни.

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