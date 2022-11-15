«Ночью были взрывы и стрельба». Мэр Олешек рассказал о ситуации в городе и анонсировал «больше хороших новостей» 15 ноября, 11:03 Ночь в Олешках прошла неспокойно (Фото:esu.com.ua)

Ночь в городе Олешки Херсонской области прошла неспокойно. Местные жители слышали взрывы и стрельбу.



Об этом в эфире Апостроф ТВ сообщил мэр города Евгений Рыщук.

По его словам, также ночью было громко в городе Голая Пристань.

«Сегодня с 3 часов ночи мне звонят люди, пробивается уже наша связь, там громко, взрывы, стрельба, но люди звонят по телефону с приподнятым настроением, все ждут победы и освобождения», — сказал Рыщук.

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Мэр отметил, что ему ему поступает информация о том, что стратегические российские войска все же отошли в сторону Мелитополя, не ожидая такого давления со стороны ВСУ.

«Поэтому, я думаю, вечером информация будет, и из того, что мне поступает, хороших новостей будет больше, чем я могу сказать», — подытожил Рыщук.

По состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

В ОК Юг сообщили, что за неделю украинские силы освободили 179 населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях.