«Россияне бухают, да еще и здорово». Интервью с мэром Новой Каховки Владимиром Коваленко — о пяти месяцах оккупации и ударах HIMARS 22 июля, 20:33 Эксклюзив НВ Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко (Фото:Новокаховская городская территориальная община/Facebook)

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко выехал из временно захваченного города только 19 июля, спустя почти пять месяцев оккупации.

В интервью радио НВ он рассказал, как россияне захватили Новую Каховку и насколько мощно бьют HIMARS по складам боеприпасов агрессора.

— Вы пять месяцев находились в оккупации. Не хочу обидеть, но мне показалось, что для захватчиков было бы важно, чтобы вы, человек, возглавляющий город 20 лет, вышли и сказали: «Мы теперь Россия». Как вам удалось это предотвратить?

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— Я остался там на пять месяцев потому, что, пожалуй, был единственным представителем на территории города, который и по собственным предпочтениям, и по полномочиям представлял Украину. Это во-первых.

Во-вторых, 20 лет проработать и первым уйти из города — это было бы с любой точки зрения несправедливо, обидно для жителей, четырежды мне доверявших [быть городским головой].

Самое главное, я там работал и исполнял обязанности до того момента, пока у меня было соответствующее украинское законодательное поле решать человеческие проблемы. УТСЗН (Управление труда и социальной защиты населения — ред.), Пенсионный фонд, доставка почты — все это приходилось делать в ручном режиме, поэтому я там был.

Как только я понял, что уже оккупанты отжали все; когда я понял, что поле моей деятельности сузилось до такого узенького, что эти полномочия я могу выполнять и на украинской территории, которая не оккупирована; когда я понял, что есть реальная угроза моей жизни (еще бы два-три дня и я бы, возможно, вообще не смог бы оттуда никогда уехать), уехал из города.

А до того я был рядом с людьми. Всегда говорю, что мэр маленького городка — это член каждой семьи.

— Уже 24 февраля была захвачена Каховская ГЭС.

— 11 часов утра и войска Российской Федерации уже на Каховской ГЭС.

— С начала широкомасштабного вторжения в Украину Новая Каховка уже находилась под оккупацией России. Как вели себя оккупанты?

— Дело в том, что в Новой Каховке боевые действия не происходили на первом этапе. Они в городе появились на второй-третий день и сосредоточили внимание на том, чтобы запугать. Определенный этап прошел — и началась охота за участниками АТО. Вот в этом проявлялась агрессия.

— Похищали людей?

— Очень много. Более того, участок заново создано, в Новую Каховку свозили людей из Николаевской области.

Ко мне пришел тракторист — 1984 года рождения, четверо детишек. Его в поле взяли из-за того, что паспорта не было. Ну, какой в поле паспорт?

Мы помогали всем людям. Больше всего досталось воинам АТО — настоящая охота была устроена.

— А каков ваш первый опыт общения с оккупантами?

— Первый день войны, 16:25−16:30 . Мне звонит по телефону директор ГЭС и просит приехать на Каховскую ГЭС и [поговорить] по организации работы, чтобы не создавать аварийную ситуацию.

Я уехал, зашел на территорию. Минут 20 мы общались. Там был [Владимир] Леонтьев…

— Гауляйтер, утверждающий, что он возглавляет Новую Каховку.

— Да. И какой-то был атаман Иванович, он так себя назвал.

Я слушал. Риторика была о том, по какому поводу они пришли и какое «счастье» нас ждет. Мы обсудили, что нужно, чтобы на Каховской ГЭС работали не только дежурные диспетчеры, но и слесари, электрики — есть по штату соответствующее расписание, кто должен работать, даже если это будет под дулом автомата.

Через 20 минут мы собирались выходить, и я услышал автоматную очередь. Вышли на улицы и часовой РФ закричал: «Остановитесь!» Помните, пять человек расстреляли в Новой Каховке? Завершающая стадия этого позорного действа была на моих глазах.

Конечно, в тот момент я не знал, кто там, сколько людей. Но на наших глазах БТР подъехал к этому автомобилю и метров 150 протащил, столкнул этот автомобиль.

Я вышел к служебному автомобилю и водитель сказал: «Автомобиль не остановился, и его расстрелялиA.

Это такой ужасный опыт общения.

— 12 июля Вооруженные силы Украины попали в состав с боеприпасами. Вы находились в то время в Новой Каховке. Как это происходило?

— До этого было еще несколько [попаданий]. Это не первый удар по складам вооружения в городе.

Сначала были прилеты в районе шлюза, в районе бывшего автопарка… Не помню, это был четвертый или пятый [взрыв] — очередь пошла [взрывов] целую неделю. Но мощность этих взрывов была невероятной. Гремело, наверное, часа четыре — до самого утра раздавались взрывы.

Надо почувствовать, чтобы желать больше никогда этого не слышно. Аэ склады эти полностью разрушены.

— Как отреагировали на это оккупанты? Думаю, что на следующий день они должны были искать партизан, наводчиков.

— Как правило, исчезает связь, даже та примитивная, которая там есть. Ведь мы три месяца вообще не знали, что такое обычная мобильная связь. Общаясь, мы точно знали, что на следующий день будет активность в сторону Николаева.

Появлялось больше их на улицах, увеличивалось количество проверок — демонстрировали активность.

— Каковы последствия взрывов складов боеприпасов, которые россияне размещали в городе? Какие потери понесли оккупанты?

— Я два или три дня объезжал этот район, с людьми общался. Видел большое количество стекла, рамы… Было большое количество порезов — стекло попало, кому в лицо, кому — в другие части тела. Знаю, что из гражданского населения точно один человек погиб, потому что он фотографировал на седьмом или восьмом этаже [дома].

Насчет боевых потерь сказать не могу. Если что-то происходит и привозят [военного] в морг или куда-нибудь, то категорически запрещена регистрация или [разглашение] информации медицинскими работниками.

— Как подобные прилеты влияют на психологическое состояние оккупантов? Они бухают?

— Бухают, еще и здорово.

— На какое будущее рассчитывает Леонтьев, будучи коллаборантом, шестеркой российских оккупационных властей?

— Трижды я с ним разговаривал. Если этот разговор был, то короткий, по поводу чего-то конкретного. А этого вопроса вообще он не затрагивал. Единственное, что однажды он сказал: «Что со мной не произойдет, не считай меня подлецом».

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