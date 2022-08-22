Ночной удар РФ по Николаеву: повреждены кафе, предприятие и жилой дом — мэр 22 августа, 09:43 Информации о жертвах или пострадавших среди людей не поступало (Фото:ГСЧС)

В Николаеве в результате российского удара, который был нанесен в ночь на понедельник, 22 августа, пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«В результате ночных обстрелов Николаева в одном из районов города произошло возгорание подсобного помещения кафе. Пожар на площади 40 кв.м. оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Ударной волной повреждены и окна жилого дома. Также известно о попадании на территорию предприятия», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

В то же время, согласно предварительным данным, жертв или пострадавших среди людей не зафиксировано.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.