Ночной удар РФ по Николаеву: повреждены кафе, предприятие и жилой дом — мэр

22 августа, 09:43
Информации о жертвах или пострадавших среди людей не поступало (Фото:ГСЧС)

Информации о жертвах или пострадавших среди людей не поступало (Фото:ГСЧС)

В Николаеве в результате российского удара, который был нанесен в ночь на понедельник, 22 августа, пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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«В результате ночных обстрелов Николаева в одном из районов города произошло возгорание подсобного помещения кафе. Пожар на площади 40 кв.м. оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Ударной волной повреждены и окна жилого дома. Также известно о попадании на территорию предприятия», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/0p9TZWlj6cI

В то же время, согласно предварительным данным, жертв или пострадавших среди людей не зафиксировано.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Ракетные удары Александр Сенкевич Война России против Украины

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