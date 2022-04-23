Мэр Николаева призвал горожан не посещать храмы на Пасху 23 апреля, 08:27 Цей матеріал також доступний українською Если во время богослужения будет звучать сирена, верующих попросят пойти в укрытия (Фото:Pol2days)

Глава Николаевского городского совета попросил горожан не посещать храмы на Пасху из-за возможных провокаций российских военных.

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Об этом глава Николаевского городского совета Александр Сенкевич рассказал в эфире ТРК МАРТ.



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«Я просил бы вас, если вы можете, воздержаться от скопления людей возле церквей», — подчеркнул он.

Александр Сенкевич отметил, что российские пропагандисты активно распространяют информацию об обстрелах церквей, в частности, фейки, что украинские военные будут атаковать храмы Московского патриархата, чтобы потом обвинить россиян.

Мэр Николаева подчеркнул, что это весомый аргумент воздержаться от похода в церковь.

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