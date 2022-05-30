«Рашисты проводят тотальную проверку». Мэр Мелитополя подтвердил информацию о взрыве в центре города 30 мая, 13:46 Цей матеріал також доступний українською После взрыва в Мелитополе оккупанты проводят тотальную проверку, сообщил Иван Федоров (Фото:РИА Мелитополь)

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию о взрыве в центре города.



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«Взрыв произошел в центральной части города Мелитополь, непосредственно рядом со зданием, которое принадлежит так называемому самопровозглашенному главе областной военной администрации, назначенному рашистами… Точно есть пострадавшие, их количество сейчас уточняется», — сказал он на брифинге.

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По словам Федорова, после взрыва рашисты проводят тотальную проверку всех объектов, находящихся рядом.

«Они уже отметили, что это террористический акт со стороны нацистов украинских. Всю эту чушь мы уже много раз слышали. Но есть один факт: в Мелитополе у рашистов земля будет гореть под ногами, пока они с нее не уйдут», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что есть несколько причин произошедшего. В частности, по словам Федорова, таким образом российские оккупанты могут проводить «зачистку» коллаборантов, которые «не очень хорошо выполняют то, что обещали».

Вторая версия связана с сопротивлением гражданского общества в городе, которое зачастую объединяется с силовыми структурами: «Но эту версия мы услышим от наших правоохранительных структур чуть позже», — добавил Федоров.

Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, провозгласившего себя «губернатором».

По данным СМИ, ранения получила Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов. Она — племянница коллаборанта Балицкого.

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