«Охота началась». Мэр Мелитополя рассказал о результатах работы партизан в городе
Мэр Мелитополя рассказал о работе партизан в городе за неделю (Фото:inform.zp.ua)
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал об итогах работы украинских партизан в захваченном городе.
У себя в Telegram он подтвердил, что утром 12 августа в результате взрыва пострадал руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала МТВ-Плюс.
«Теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно — его часть тела для сидения буквально подорвана», — написал Федоров.
Также на этой неделе подорвали штаб Единой России, где оккупанты формировали фальшивые списки и производили подкуп избирателей.
«Итог: напуганные оккупанты поняли, что даже вооруженным до зубов безопасного места на украинской земле им не найти», — отметил Федоров.
Кроме того, на прошлой неделе сожгли дом коллаборантки — сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков Мелитопольского района.
Также было совершено нападение с ножом на двух приспешников оккупационной «власти», которые «бегали по селам с непонятными «списками».
«Итог: минус все жители нескольких населенных пунктов, которые в дальнейшем наотрез отказываются помогать оккупантам», — подчеркнул мэр.
«Взрывное предупреждение от мелитопольского подполья — охота на готовящихся к псевдореферендуму коллаборантов начата. Мы благодарны сотням мелитопольцев, которые ежедневно информируют нас об активистах и членах избиркомов», — добавил Федоров.
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