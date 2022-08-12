«Охота началась». Мэр Мелитополя рассказал о результатах работы партизан в городе

12 августа, 12:13
Мэр Мелитополя рассказал о работе партизан в городе за неделю (Фото:inform.zp.ua)

Мэр Мелитополя рассказал о работе партизан в городе за неделю (Фото:inform.zp.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал об итогах работы украинских партизан в захваченном городе.

У себя в Telegram он подтвердил, что утром 12 августа в результате взрыва пострадал руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала МТВ-Плюс.

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«Теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно — его часть тела для сидения буквально подорвана», — написал Федоров.

Также на этой неделе подорвали штаб Единой России, где оккупанты формировали фальшивые списки и производили подкуп избирателей.

«Итог: напуганные оккупанты поняли, что даже вооруженным до зубов безопасного места на украинской земле им не найти», — отметил Федоров.

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Кроме того, на прошлой неделе сожгли дом коллаборантки — сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков Мелитопольского района.

Также было совершено нападение с ножом на двух приспешников оккупационной «власти», которые «бегали по селам с непонятными «списками».

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«Итог: минус все жители нескольких населенных пунктов, которые в дальнейшем наотрез отказываются помогать оккупантам», — подчеркнул мэр.

«Взрывное предупреждение от мелитопольского подполья — охота на готовящихся к псевдореферендуму коллаборантов начата. Мы благодарны сотням мелитопольцев, которые ежедневно информируют нас об активистах и ​​членах избиркомов», — добавил Федоров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Партизаны Мелитополь Иван Федоров Коллаборант Война России против Украины

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