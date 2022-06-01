В Мелитополе оккупанты заблокировали возможность выезда мирных жителей — мэр
Вражеская техника прорвалась в Мелитополь в конце февраля (Фото:предоставлено НВ героями статьи)
Оккупанты заблокировали возможность выезда мирных жителей из Мелитополя, используя людей в качестве «живого щита».
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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Facebook.
Глава городского совета обратился к представителям украинского правительства с просьбой помочь в обеспечении безопасной эвакуации.
«Мы просим, чтобы наших людей не использовали „живым щитом“, а дали возможность эвакуироваться в Запорожье. Пока подтверждения нет», — сказал Федоров.
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