В Мелитополе оккупанты заблокировали возможность выезда мирных жителей — мэр 1 июня, 10:53 Цей матеріал також доступний українською Вражеская техника прорвалась в Мелитополь в конце февраля (Фото:предоставлено НВ героями статьи)

Оккупанты заблокировали возможность выезда мирных жителей из Мелитополя, используя людей в качестве «живого щита».



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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Facebook.

Глава городского совета обратился к представителям украинского правительства с просьбой помочь в обеспечении безопасной эвакуации.



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«Мы просим, чтобы наших людей не использовали „живым щитом“, а дали возможность эвакуироваться в Запорожье. Пока подтверждения нет», — сказал Федоров.

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