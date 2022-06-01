В Мелитополе оккупанты заблокировали возможность выезда мирных жителей — мэр

1 июня, 10:53
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Вражеская техника прорвалась в Мелитополь в конце февраля (Фото:предоставлено НВ героями статьи)

Вражеская техника прорвалась в Мелитополь в конце февраля (Фото:предоставлено НВ героями статьи)

Оккупанты заблокировали возможность выезда мирных жителей из Мелитополя, используя людей в качестве «живого щита».

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Facebook.

Глава городского совета обратился к представителям украинского правительства с просьбой помочь в обеспечении безопасной эвакуации.

Видео дня

«Мы просим, чтобы наших людей не использовали „живым щитом“, а дали возможность эвакуироваться в Запорожье. Пока подтверждения нет», — сказал Федоров.

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/574198304166813
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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Эвакуация Мелитополь Война России против Украины

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