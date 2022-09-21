Мэр Мелитополя призвал мужчин срочно покинуть оккупированные территории из-за мобилизации Путина 21 сентября, 20:41 Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров призвал мужчин призывного возраста выехать из города из-за объявленной диктатором РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.

«На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут жесткие мероприятия! За мужчинами будет устроена настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть придется иметь дело с чеченскими отрядами», — пишет он в Telegram.

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Федоров сообщил, что у жителей Мелитополя осталось менее 10 дней для выезда, потому что россияне с 1 октября запретят выезд за пределы оккупированной части Запорожской области без «спецпропусков» от оккупантов.

«Оккупанты будут „выпускать“ мужчин только на фронт! Осталось меньше 10 дней для выезда! Призываем срочно покинуть временно оккупированные территории», — пишет Федоров.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.

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