Оккупанты не выпускают в сторону Запорожья. Мэр Мелитополя призвал мужчин немедленно уезжать, даже через Крым 22 сентября, 15:07 Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

В четверг, 22 сентября, на блокпосту в Васильевке оккупанты не пропустили мужчин в возрасте от 18 до 35 лет в сторону Запорожья.

Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.



"Уже сегодня на вражеском блокпосту в Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет не пропустили в сторону Запорожья. И такая практика будет продолжаться", - написал он.

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По его словам, оккупанты пытаются мобилизовать украинских мужчин в качестве "пушечного мяса" на фронт.



"Необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья или выбрать альтернативный путь – в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. Времени осталось мало", – подчеркнул мэр Мелитополя.



21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.



После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».



По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.



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