Мэр Мелитополя о результатах работы партизан в городе: коллаборанты боятся появляться на публике 25 июля, 15:34 Иван Федоров рассказал об успехах партизан в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о главных успехах украинских партизан в городе.



В интервью Интерфакс-Украина Федоров заявил, что после того, как оккупанты вынудили мелитопольцев прекратить масштабные проукраинские митинги, в городе развернулось широкое партизанское движение.

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Мелитопольские партизаны нацелены на выполнение ряда задач, среди которых прекращение доставки грузов военного назначения для оккупантов и создание «дискомфортных» условий для жизни для российских захватчиков и местных коллаборантов, отметил мэр.

«Они не должны чувствовать себя на нашей земле свободно. И здесь очень действенны средства морального давления, начиная от украинского флага у коллаборанта на дверях, заканчивая расклейкой анкет по городу», — заявил он.

На вопрос об успехах, которых удалось достичь партизанскому движению Мелитополя, Федоров ответил: «Во-первых, два бронепоезда, которые ехали в Мелитополь, были спущены с путей. Сначала один, через 3 недели второй. Во-вторых, полностью взорван мост между Мелитополем и Токмаком, который точно нельзя восстановить. В-третьих, проведен ряд акций специально для коллаборантов и гауляйтеров, которые привели к тому, что те не появляются в публичных местах. Совершенно».



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