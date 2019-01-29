Мэр Мариуполя рассказал, почему руководство города не признает термин "переселенцы" Вчера, 18:39 713 Цей матеріал також доступний українською Маріупольська міська рада via Facebook Мэр Мариуполя Вадим Бойченко Маріупольська міська рада via Facebook

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, почему руководство города старается не использовать термин "переселенцы", называя таких жителей "новыми мариупольцами".

"Мы никогда их не называли переселенцами. Мы с первых дней их называли "новыми мариупольцами". Когда я посмотрел, кто эти люди, я увидел там элиту Донецкой области: там профессора, там учителя, там врачи, там руководители правоохранительной системы. <...> Первое, что мы сделали - дали им твердое ощущение того, что они нам нужны", - сказал он в интервью Радио НВ.

По словам Бойченко, в 2018 году для вынужденных переселенцев в Мариуполе были построены два дома и больше 100 квартир. Всего в городе в настоящее время проживает 100 тысяч человек, переселившихся с оккупированных территорий Донецкой области, отметил он.

"Ключевое - тезис, который мы говорим, что "[вы] не переселенцы, вы мариупольцы, новые мариупольцы, вы наши земляки", - подчеркнул городской голова Мариуполя.

В мае 2017 года Международная организация миграции выделила семь основных проблем, с которыми сталкиваются украинские переселенцы. Согласно исследованию, основными проблемами для переселенцев являются жилищные условия (27%), оплата арендованного жилья (23%), оплата услуг ЖКХ (20%), безработица (13%), доступ к медицинским услугам (5%), приостановка социальных выплат (2%), безопасность (2%), финансирование собственного бизнеса (1%).

