Мэр Мариуполя рассказал, почему Франция выделила деньги на проект по очистке воды в городе Вчера, 16:30 396 Цей матеріал також доступний українською Урядовий портал Посол Франции в Украине Изабель Дюмон и премьер-министр Украины Владимир Гройсман Урядовий портал

Франция предоставила Украине льготный кредит для реализации проекта обновления системы водоснабжения Мариуполя, поскольку увидела этот город в качестве "форпоста Европы".

Такое заявление в эфире Радио НВ сделал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Когда они слушали, что такое Мариуполь, услышали <...>, что мы самый восточный сегодня европейский город, что мы тот город, "де сходить українське сонце". То есть у них появилось ощущение того, что это некий форпост не просто Украины, это форпост Европы", - сказал он.

По словам Бойченко, посол Франции в Украине Изабель Дюмон назвала увеличение инвестиций в соответствующий проект с 36 до 64 миллионов евро "нашим [французским, - Ред.] ответом России на агрессию в отношении Украины".

Городской голова Мариуполя отметил, что для получения соответствующей денежной помощи городу было необходимо соблюсти три условия.

"Первое, что нужно сделать - у вас должно быть стратегическое видение, что вы вообще хотите, но не только в вопросах воды, а в целом по вопросам управления городом. Второе <...> - у вас должен быть достаточно сбалансированный, консервативный бюджет управления, то есть у вас должны быть деньги (чтобы взять кредит, его с чего-то нужно отдавать). И третье <...> - должен еще быть прозрачный инструмент, как вы защищаете этот бюджет", - сказал Бойченко.

Напомним, что 29 января Украина и Франция подписали кредитное соглашение по проекту обновления системы водоснабжения Мариуполя в рамках реализации плана по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Целью этого договора является обеспечение около полумиллиона жителей Мариуполя качественной водой и минимизация ее потери

Средства в размере 64 млн евро правительство Франции предоставляет Украине на 30 лет с 10-летним льготным периодом и по ставке 0,08% годовых.