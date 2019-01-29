Мэр Мариуполя об обстреле города в январе 2015 года: Наша жизнь разделилась на "до" и "после" Вчера, 16:53 281 Цей матеріал також доступний українською EPA Мариуполь был обстрелян террористами в январе 2015 года EPA

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал об атаке пророссийских боевиков "ДНР" на город 24 января 2015 года.

"Представьте: суббота, утро, 24 января 2015 года. Что мы утром делаем? Мы идем на рынок, мы отправляемся в гости. И за 30 секунд к нам прилетели 120 снарядов "Града", которые упали в шахматном порядке, разрушили полторы тысячи квартир, больше двух десятков домов, три детских садика, три школы. Страх и ужас - [вот] что мы испытывали в эти секунды. И я четко для себя определил, что, наверное, наша жизнь разделилась на "до" и "после", - сказал он в интервью Радио НВ.

Вадим Бойченко отметил неравнодушность людей после террористической атаки, которые раздавали теплую одежду, еду и пленку для временного ремонта выбитых окон тем, кто пострадал вследствие действий боевиков.

"Мы сегодня понимаем, кто это сделал <...> - эти снаряды пришли с востока нашего города, с окраины нашего города. На тот момент это было направление Новоазовска, и там на тот момент находились российские войска", - рассказал Бойченко.

По его словам, трагедия заставила Мариуполь "переродиться с точки зрения семейных ценностей" и стать сильнее.

Напомним, 24 января 2015 года оккупационные силы РФ обстреляли жилые кварталы Мариуполя из "Градов", в результате чего погибли 30 мирных жителей, более 100 получили ранения.

Служба безопасности установила непосредственную причастность к теракту российских кадровых военных.

По словам главы СБУ Василия Грицака, с территории России данной операцией непосредственно руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук, а во временно оккупированном Донецке - полковник ВС РФ Александр Цаплюк с позывным "Горец".