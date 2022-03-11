Русско-фашистские войска устроили нам два дня ада и армагеддона — мэр Мариуполя

11 марта, 04:33
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Последствия обстрелов в Мариуполе (Фото:Мариупольский городской совет / Telegram)

Последствия обстрелов в Мариуполе (Фото:Мариупольский городской совет / Telegram)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал ситуацию в городе, который активно обстреливают российские оккупанты, «адом».

Об этом Бойченко заявил 10 марта в ходе видеообращения.

«15-ый день идет циничная и уничтожительная война против человечества. Два дня ада, армагеддона, который нам устроили русско-фашистские войска. Они цинично стреляют из запрещенного оружия, градами, гаубицами по жилым массивам», — сказал он.

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Бойченко добавил, что российские оккупанты стреляют по жилым массивам, убивая мирное население — пожилых людей, женщин, детей.

«В этом сегодня величие русской армии? Это геноцид, который устроила русская армия во главе с их террористом Путиным против мирного Мариуполя. Они цинично держат в плену 400 тысяч мариупольцев», — заявил мэр.

9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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