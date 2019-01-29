Мэр Мариуполя назвал украинский город, который считает лучшим в плане работы мэрии Вчера, 17:45 1037 Цей матеріал також доступний українською Новое Время Мэр Мариуполя Вадим Бойченко Новое Время

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал Ивано-Франковск городом с самой высокой эффективностью управления.

"У меня в планах посетить Ивано-Франковск. Я считаю, это топ, самый высокий уровень с точки зрения эффективности управления", - заявил он в эфире Радио НВ.

По словам Бойченко, эффективность управления городом можно измерить эффективностью управления его бюджетом.

"Формула эффективности - это соотношение операционных затрат к инвестиционным затратам", - добавил он.

Городским головой Ивано-Франковска с конца 2015 года является Руслан Марцинкив, в бывшем народный депутат. Член партии ВО Свобода, уполномоченный парламентской фракции политсилы по Черниговской области.