Мэр Киева озвучил планы ремонта дорог этим летом

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Кличко: В 2016 году в Киеве было отремонтировано 200 км дорог, в 2017 - еще 300 км
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Кличко: В 2016 году в Киеве было отремонтировано 200 км дорог, в 2017 - еще 300 км

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире Радио НВ, что из 1667 км дорог в Киеве 500 км было отремонтировано в 2016 и 2017 годах. За лето 2018 года планируется отремонтировать еще 300 км дорог.

"У нас запланировано большое количество дорог в городе. Мы должны этим летом отремонтировать еще 300 км - поставлена задача перед Киевавтодором и его подрядчиками", - сказал мэр.

Напомним, в августе 2017 года Виталий Кличко обещал, что через несколько лет в Киеве будут дороги европейского качества.

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