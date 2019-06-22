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Кличко высказался против того, чтобы люди гуляли на Крещатике

22 июня, 15:29
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Кличко высказался против того, чтобы люди гуляли на Крещатике - фото

Виталий Кличко / Facebook

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко хочет, чтобы киевляне и гости города гуляли в парках, а не на Крещатике.

Об этом он рассказал в интервью Главкому.

Для этого, по его словам, обновлено более 300 столичных парков, скверов и зеленых зон.

На замечание журналиста, что парк Нивки до сих пор в полуразрушенном состоянии, хотя перед выборами 2015 года Кличко обещал его восстановить, мэр отметил: «Сделаем и Нивки, и все остальные парки, чтобы не было такой ситуации, которая много лет в Киеве, — когда люди ходят в выходные дни гулять на улицу, которая закатанная в асфальт — на Крещатик. Хотя рядом находятся парки — с изумительным видом на Днепр. Понемногу мы эту „традицию“ ломаем и создаем все более комфортных и современных зон отдыха в городе».

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Теги:   Киев Виталий Кличко

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