Кличко высказался против того, чтобы люди гуляли на Крещатике 22 июня, 15:29 6023 Цей матеріал також доступний українською Виталий Кличко / Facebook Виталий Кличко Виталий Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко хочет, чтобы киевляне и гости города гуляли в парках, а не на Крещатике.

Об этом он рассказал в интервью Главкому.



Для этого, по его словам, обновлено более 300 столичных парков, скверов и зеленых зон.

На замечание журналиста, что парк Нивки до сих пор в полуразрушенном состоянии, хотя перед выборами 2015 года Кличко обещал его восстановить, мэр отметил: «Сделаем и Нивки, и все остальные парки, чтобы не было такой ситуации, которая много лет в Киеве, — когда люди ходят в выходные дни гулять на улицу, которая закатанная в асфальт — на Крещатик. Хотя рядом находятся парки — с изумительным видом на Днепр. Понемногу мы эту „традицию“ ломаем и создаем все более комфортных и современных зон отдыха в городе».