«Плотность ударов была больше, чем в Мариуполе». Мэр Изюма назвал количество погибших жителей города

26 июля, 22:59
В окрестных населенных пунктах количество погибших установить невозможно (Фото:Генштаб ЗСУ)

В окрестных населенных пунктах количество погибших установить невозможно (Фото:Генштаб ЗСУ)

Во временно оккупированном Изюме Харьковской области погибли около 500 человек с начала полномасштабного вторжения России. Об это заявил мэр города Валерий Марченко в комментарии Суспільному.

Он уточнил, что жители города погибли от российских обстрелов и от того, что не получили вовремя медицинскую помощь. В окрестных населенных пунктах, по его словам, количество погибших установить невозможно.

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Марченко заявил, что списки погибших жителей Изюма, обнародованные оккупантами, на 80% соответствуют действительности. Мэр уточнил, что наибольшее число жителей погибло в начале войны, а больше всего город пострадал от авианалетов.

Также по словам мэра, в Изюме «плотность ударов была гораздо больше, чем в Мариуполе».

Изюм находится под оккупацией со 2 апреля. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что больше всего за период полномасштабного вторжения ракетных атак оккупанты нанесли именно по городу Изюм.

По данным на 2018 год, в Изюме проживало около 50 тысяч человек.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Российская агрессия Изюм Харьковская область Вторжение

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