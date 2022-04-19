Мэр Херсона Колыхаев обратился к президенту и властям с просьбой объяснить, как им работать в оккупации — заявление

19 апреля, 03:16
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Игорь Колыхаев (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Игорь Колыхаев (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

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Мэр Херсона Игорь Колыхаев призывает президента и власть объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками.

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Об этом со ссылкой на мэра Херсона Игоря Колихаева, передает Украинская правда.

"Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснения (рекомендации) по действиям Херсонского горсовета... в случае попыток установления на территории общины, облцентра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, изменения флага введения "рублевой зоны", - пишет Колихаев.

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Во избежание неоднозначной трактовки действующих норм, что может служить основанием для привлечения должностных лиц к ответственности мэр Херсона, просит максимально (по возможности) конкретизировать действия должностных лиц, в частности:

  1. написание должностными лицами и работниками заявлений относительно: увольнения, перевода на удаленный режим работы с изменением соответственно местонахождение административного здания горсовета, должностных обязанностей и права подписи распорядительных, финансовых и других документов.
  2. исполнение полномочий руководителями коммунальных предприятий, учредителем которых является...
  3. дальнейших действий органов местного самоуправления в ситуации прекращения работы управления государственной казначейской службы Украины в Херсонской области (прекращение выплат пенсий, соцвыплат, заработных плат и т.п.) и функционирование предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов общины (светло-, газо-, водо-, электроснабжение , вывоз мусора и т.д.".

Колыхаев отметил, что город находится в осаде оккупантов, а украинские государственные органы прекратили осуществление своих полномочий.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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