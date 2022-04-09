«Последние два дня». Мэр Харькова заявил, что на город сбрасывают бомбы на парашютах 9 апреля, 22:32 Цей матеріал також доступний українською Игорь Терехов рассказал о новом способе оккупантов бомбить Харьков (Фото:Кадр видео Игорь Терехов via Telegram)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в последние два дня российские оккупационные войска сбрасывают на город бомбы на парашютах.

«Два последних дня наряду с минами, снарядами, Градами Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах», — заявил Терехов в видеообращении к харьковчанам, опубликованном в его Telegram-канале.

Видео дня

Он призвал жителей города ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям по телефону 101 или 112.

Терехов сообщил, что за полтора месяца с начала войны российская армия уничтожила 1716 жилых домов в городе.

Он отметил, что коммунальные службы работают круглосуточно и стараются максимально оперативно ликвидировать повреждения инфраструктуры. По словам мэра Харькова, хотя россияне разбомбили теплицы, но в городе все равно собираются высадить цветы.

Также Терехов пообещал, что с 10 апреля будет увеличена раздача гуманитарной помощи.



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