Оккупанты создадут плацдарм. Мэр города Олешки в Херсонской области призвал жителей как можно быстрее эвакуироваться 2 ноября, 15:02 Жителей города Олешки призывают эвакуироваться (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В среду, 2 ноября, мэр города Олешки в Херсонской области Евгений Рыщук призвал жителей как можно быстрее эвакуироваться.

«Из заявлений так называемых руководителей оккупационной власти мы понимаем, что большая часть территории Олешковской ТГ будет превращена в плацдарм для ведения боевых действий», — написал он в Facebook.

Видео дня

По его словам, он лично и большинство жителей общины против всех незаконных действий оккупантов.

«Все мы знаем цену каждому квадратному метру наших домов и всему тому, что нелегким трудом зарабатывали всю жизнь. Но! Нас подвели к выбору — нелегкая жизнь в эвакуации или смерть в своих домах», — написал он.

Рыщук добавил, что оккупанты не дают другого выбора.

«Сделайте все, чтобы выжили вы и ваши семьи», — написал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона.

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон до конца ноября.

