Мэр захваченного оккупантами Геническа уходит в отставку — заявление на сайте горсовета

12 марта, 19:54
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Александр Тулупов вместе с командой уходят в отставку (Фото:Александр Тулупов / Facebook)

Александр Тулупов вместе с командой уходят в отставку (Фото:Александр Тулупов / Facebook)

Александр Тулупов, городской голова Геническа Херсонской области, временно захваченного российскими оккупантами, заявил об уходе в отставку. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Мэр сказал, что вместе с командой «делал все возможное и невозможное», чтобы обеспечить жизнедеятельность населения:

«Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и выполнять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управделами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку».

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По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, кремлевский режим планирует организовать на временно занятой ВС РФ части территории Херсонской области фейковый «референдум» о создании так называемой «народной республики».

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Херсонская область Геническ Война России против Украины

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