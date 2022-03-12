Мэр захваченного оккупантами Геническа уходит в отставку — заявление на сайте горсовета 12 марта, 19:54 Цей матеріал також доступний українською Александр Тулупов вместе с командой уходят в отставку (Фото:Александр Тулупов / Facebook)

Александр Тулупов, городской голова Геническа Херсонской области, временно захваченного российскими оккупантами, заявил об уходе в отставку. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Мэр сказал, что вместе с командой «делал все возможное и невозможное», чтобы обеспечить жизнедеятельность населения:

«Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и выполнять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управделами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку».

По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, кремлевский режим планирует организовать на временно занятой ВС РФ части территории Херсонской области фейковый «референдум» о создании так называемой «народной республики».

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