Мэр Энергодара о взрывах в городе: в воздух взлетела техника оккупантов

30 июля, 11:27
Мэр Энергодара рассказал подробности о взрывах в городе (Фото:t.me/orlovdmytroEn)

Мэр Энергодара рассказал подробности о взрывах в городе (Фото:t.me/orlovdmytroEn)

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил подробности ночных взрывов в городе, которые произошли перед отелем, где размещались оккупанты.

«В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень горячо в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей ОП ЗАЭС раздалось несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Тушили его с привлечением специальной спасательной техники. Пока известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники РФ, которая преграждала подъезд к гостинице», — написал он в Telegram.

Видео дня

По имеющейся информации, среди мирных жителей пострадавших нет. Но в домах, расположенных неподалеку, выбило окна.

«Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже к утру она обросла разными, кое-где фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного «фейерверка», — добавил Орлов.

Ранее стало известно, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области в ночь на субботу, 30 июля, прогремели взрывы. Отмечается, что взрывы произошли в отеле, где размещались российские оккупанты.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Энергодар Взрыв Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Пять автомобилей мечты (Фото:motor.ru)
Сейчас или никогда /
Пять автомобилей вашей мечты, которые сегодня можно купить по цене до $15 тыс.
30 июля, 10:20
Выбор авто
Низкая «булочка» — классическая и универсальная прическа, которая выглядит шикарно и подходит для всех типов волос (Фото:instagram.com/karodall)
Когда нет времени на долгую укладку /
Простые прически, которые выбирают скандинавские модницы
30 июля, 10:02
Красота и мода
Фрукты богаты витаминами и минералами, которые полезны для сердца (Фото:Louis Hansel/Unsplash)
Вы зря их игнорируете /
Шесть фруктов и ягод, которые полезны для вашего сердца
30 июля, 09:19
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X