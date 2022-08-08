Российский генерал, которых угрожал взорвать Запорожскую АЭС, месяцами терроризировал жителей соседних городов — мэр Энергодара

8 августа, 19:21
Васильев регулярно отправлял местных жителей в российские пыточные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Васильев регулярно отправлял местных жителей в российские пыточные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский генерал-майор Валерий Васильев, который признал минирование оккупантами Запорожской АЭС и угрожал взорвать ее, три месяца терроризировал жителей временно захваченных Энергодара и Мелитополя.

«К сожалению, этот персонаж уже знаком энергодарцам. В течение почти трех месяцев именно он отдавал преступные приказы по Энергодару и Мелитополю», — написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

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Мэр уточнил, что Васильев регулярно отправлял местных жителей в российские пыточные и снимался в пропагандистских роликах оккупантов. Однако, по словам Орлова, в мае он «исчез» и только сейчас «феерически появился».

Городской глава Энергодара предположил, что Васильев каким-то образом «проштрафился» перед оккупационными властями и сейчас его «подставили свои же».

«Ведь одно лишь заявление такого рода уже является преступлением против всего человечества. Как чувствует себя сейчас генерал Васильев и понимает ли он, что его личные часы начали обратный отсчет», — пишет Орлов.

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8 августа компания Энергоатом процитировала обращение генерал-майора Васильева к своим солдатам: «Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо русской, либо ничьей».

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Генерал Запорожская АЭС

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