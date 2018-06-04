04 июня 2018, понедельник

Мэр Дрогобыча признал, что не имел права распускать руки на встрече с общиной

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Тарас Кучма извинился за удар в лицо мужчины
Фото: Taras Kuchma via Facebook

Тарас Кучма извинился за удар в лицо мужчины

Мэр Дрогобыча Львовской области Тарас Кучма признал, что не имел права применять физическую силу против местного жителя во время встречи с общиной.

"Как городской глава я не имел права так поступать, я уже попросил прощения у всех, в первую очередь, у дрогобычской общины, потому что я ее представляю", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина. 

Кучма пояснил, что его агрессивная реакция была ответом на оскорбления и унижения в свой адрес. По его словам, в обнародованном в сети видео содержится только "нарезка", а не все обстоятельства конфликта. 

"Там только нарезка, я думаю, если бы все увидели, что было сказано в мой адрес и что мне еще нашептывали после инцидента, я думаю об этом нельзя и говорить. Я пообещал общине, что больше таких вещей я делать не буду, потому что я их лицо", - добавил мэр. 

Напомним, что 4 июня мэр Дрогобыча Тарас Кучма во время встречи с общиной вступил в спор с одним из местных жителей, назвав его "лжецом и подлецом". Когда же мужчина ответил ему тем же, мэр неожиданно нанес ему боковой удар в челюсть.

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