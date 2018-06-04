Мэр Дрогобыча признал, что не имел права распускать руки на встрече с общиной

Мэр Дрогобыча Львовской области Тарас Кучма признал, что не имел права применять физическую силу против местного жителя во время встречи с общиной.

"Как городской глава я не имел права так поступать, я уже попросил прощения у всех, в первую очередь, у дрогобычской общины, потому что я ее представляю", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

Кучма пояснил, что его агрессивная реакция была ответом на оскорбления и унижения в свой адрес. По его словам, в обнародованном в сети видео содержится только "нарезка", а не все обстоятельства конфликта.

"Там только нарезка, я думаю, если бы все увидели, что было сказано в мой адрес и что мне еще нашептывали после инцидента, я думаю об этом нельзя и говорить. Я пообещал общине, что больше таких вещей я делать не буду, потому что я их лицо", - добавил мэр.

Напомним, что 4 июня мэр Дрогобыча Тарас Кучма во время встречи с общиной вступил в спор с одним из местных жителей, назвав его "лжецом и подлецом". Когда же мужчина ответил ему тем же, мэр неожиданно нанес ему боковой удар в челюсть.