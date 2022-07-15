Мэр Днепра призвал жителей оставаться в укрытиях. СМИ сообщают о взрывах в городе
Филатов попросил горожан оставаться в укрытиях (Фото:Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України/Facebook)
Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей не покидать укрытия. Местные СМИ сообщают о нескольких взрывах в городе.
Местные СМИ и Telegram-каналы сообщали о взрывах приблизительно в 21:00. По их данным местные жители, слышали приблизительно пять взрывов.
«Не выходим из укрытий», — написал мэр Днепра в Telegram.
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