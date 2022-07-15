Мэр Днепра призвал жителей оставаться в укрытиях. СМИ сообщают о взрывах в городе

15 июля, 21:15
Филатов попросил горожан оставаться в укрытиях (Фото:Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України/Facebook)

Филатов попросил горожан оставаться в укрытиях (Фото:Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України/Facebook)

Мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей не покидать укрытия. Местные СМИ сообщают о нескольких взрывах в городе.

Местные СМИ и Telegram-каналы сообщали о взрывах приблизительно в 21:00. По их данным местные жители, слышали приблизительно пять взрывов.

«Не выходим из укрытий», — написал мэр Днепра в Telegram.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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