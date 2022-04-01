Мэр Бучи подтвердил освобождение города от российских оккупантов 1 апреля, 18:53 Цей матеріал також доступний українською НВ

Городской голова Бучи Киевской области Анатолий Федорук подтвердил, что украинские защитники освободили город от российских военных.

«31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всей территориальной громады как день освобождения наших населенных пунктов от российских орков. Это большая победа наших ВСУ в Киевской области», — заявил он в видеообращении.

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