Мэр Бучи подтвердил освобождение города от российских оккупантов

1 апреля, 18:53
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НВ

НВ

Городской голова Бучи Киевской области Анатолий Федорук подтвердил, что украинские защитники освободили город от российских военных.

«31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всей территориальной громады как день освобождения наших населенных пунктов от российских орков. Это большая победа наших ВСУ в Киевской области», — заявил он в видеообращении.

Видео дня
https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/videos/270161321982745

Новость дополняется

Редактор: Нина Григорская

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