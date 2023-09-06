«Переломный момент войны». Мэр Борисполя заявил, что вступил в ряды ВСУ 6 сентября, 12:09 Владимир Борисенко (Фото:www.facebook.com/borysenkoboryspil)

Мэр города Борисполь Киевской области Владимир Борисенко сообщил, что вступил в ряды ВСУ.

«Начался мой путь как военнослужащего ВСУ. Каждый должен быть готов стать на защиту Украины», — написал он в Facebook во вторник, 5 сентября.

По его словам, общество должно осознать, что когда один из военных получает ранения или, не дай Бог, погибает, то на его место должен прийти другой.

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«Не имеет значения кто ты: городской голова, депутат, предприниматель, водитель, механик», — подчеркнул он.

Борисенко заявил, что именно сейчас наступил решающий и переломный момент войны и от каждого зависит дальнейшая судьба страны.

Владимир Борисенко — городской голова Борисполя с 26 января 2021 года. С 2010 по 2015 год был депутатом Бориспольского городского совета. Дважды баллотировался в Верховную Раду — в 2014 и 2019 годах.