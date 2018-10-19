Мэр Берегово заявил о возможном размещении в городе роты Нацгвардии

В Берегово Закарпатской области могут разместить роту Нацгвардии, заявил мэр города Золтан Бабяк.
По его словам, в Берегово с официальным визитом прибыли представители военного ведомства.
"Рассматривалась возможность размещения роты Национальной гвардии в городе. Зато вопрос размещения воинской части на территории города в настоящее время не рассматривается", - уточнил Бабяк.
Он добавил, что нацгвардейцы будут помогать сотрудникам Нацполиции и выполнять задачи по обеспечению правопорядка в городе.
Напомним, 9 февраля состоялось заседание Береговского городского совета. Тогда местные власти обсудили вопрос возвращения отдельного батальона 128-й закарпатской бригады в Берегово. Это вызвало критику со стороны Венгрии.
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