19 октября 2018, пятница

Мэр Берегово заявил о возможном размещении в городе роты Нацгвардии

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Речь о создании воинской части в Берегово не идет
Фото: НГУ

Речь о создании воинской части в Берегово не идет

В Берегово Закарпатской области могут разместить роту Нацгвардии, заявил мэр города Золтан Бабяк.

По его словам, в Берегово с официальным визитом прибыли представители военного ведомства.

"Рассматривалась возможность размещения роты Национальной гвардии в городе. Зато вопрос размещения воинской части на территории города в настоящее время не рассматривается", - уточнил Бабяк.

Он добавил, что нацгвардейцы будут помогать сотрудникам Нацполиции и выполнять задачи по обеспечению правопорядка в городе.

Напомним, 9 февраля состоялось заседание Береговского городского совета. Тогда местные власти обсудили вопрос возвращения отдельного батальона 128-й закарпатской бригады в Берегово. Это вызвало критику со стороны Венгрии.

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